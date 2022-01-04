Определился чемпион Китая. На контракте в этом клубе есть экс-бек Динамо

Впрочем, Тамаш Кадар сделал неправильный выбор перед этим сезоном

  • 04.01.2022 16:11
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Определился чемпион Китая. На контракте в этом клубе есть экс-бек Динамо
© ФК Шаньдун Тайшань

«Шаньдун Тайшань» сегодня официально стал чемпионом китайской Суперлиги. К финишу соревновательного процесса эта команда «привезла» ближайшему оппоненту в лице «Шанхай Порт» 6 очков форы.

«Шаньдун Тайшань» стал чемпионом Китая в четвертый раз в своей истории и впервые с 2010 года.

В составе «Шаньдун Тайшань» числится экс-бек «Динамо» Тамаш Кадар, однако 31-летний венгр в апреле минувшего года отбыл в аренду в «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер», откуда вернулся в начале нынешнего года, и не был задействован в финальных матчах сезона, из-за чего не получит медаль чемпиона.

Отметим, что главной звездой нынешнего состава «Шаньдун Тайшань» является 34-летний хавбек Маруан Феллайни, который провел 20 матчей и забил в них 10 мячей.

Источник — Sport.ua

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