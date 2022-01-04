Источник: Металлист хотел приобрести украинца, который играет в Хорватии

Украинский защитник хорватского клуба «Осиек» Евгений Чеберко мог зимой оказаться в харьковском «Металлисте».

Агент украинского легионера Иван Поробия рассказал о предложениях от других клубов и о том, как «Осиек» выкупил контракт игрока у австрийского клуба ЛАСК:

«Евгений провел хороший сезон в Хорватии, тренеры им были довольны. Может, не всегда играл, но это было связано с тактическими моментами. Хотя в целом игровой практикой не был обделён и провел большую часть матчей, после чего на него обратили внимание снова в том же ЛАСК.

Новый тренер команды хотел его вернуть, был момент, что Евгений должен был возвращаться в Австрию, после того как тренер ЛАСК приезжал в Загреб и смотрел вживую кубковую игру с участием Чеберко. Но «Осиек» тоже хотел его оставить у себя и выкупить.

Параллельно появился интерес к Чеберко со стороны других клубов. В частности, были контакты с немецким «Падерборном», бельгийским «Кортрейком». Спрашивали о нем другие хорватские клубы. Также был интерес из Украины, звонили из «Металлиста».

Качели продолжались до последнего. И только 31 декабря «Осиек» все-таки воспользовался опцией арендного контракта и в последний день выкупил права на Чеберко у ЛАСК. Сумма получилась хорошая – немного больше миллиона евро. Футболист тоже остался доволен, продолжая карьеру в Европе, в Хорватии.

У «Осиека» в нынешнем сезоне амбициозные планы, команда хорошо выступает под руководством Ненада Бьелицы. Команда идёт на первом месте в чемпионате, вышла в полуфинал Кубка. Поэтому тренер хотел сохранить украинца для своей команды».