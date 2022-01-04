Костюк узнала соперницу на турнире WTA в Мельбурне

19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк выступит на турнире WTA 250 в Мельбурне.
В первом круге Марта, которая получила 8-й номер посева, сыграет с американкой Клэр Лю, которая успешно выступила в квалификации.
Отметим, что Костюк также сыграет в парном разряде турнира, вместе с Анной Калинской из России.
Источник — Sport.ua
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