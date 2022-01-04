Костюк узнала соперницу на турнире WTA в Мельбурне

19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк выступит на турнире WTA 250 в Мельбурне.

В первом круге Марта, которая получила 8-й номер посева, сыграет с американкой Клэр Лю, которая успешно выступила в квалификации.

Отметим, что Костюк также сыграет в парном разряде турнира, вместе с Анной Калинской из России.