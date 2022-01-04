МЮ не отпустит Лингарда в Вест Хэм зимой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард не покинет команду во время зимнего трансферного окна. Ожидалось, что футболист перейдет в «Вест Хэм», но сделка не состоится.

Согласно информации источника, такое решение обусловлено тем, что «Вест Хэм» сейчас конкурирует с «Манчестер Юнайтед» за место в топ-4 АПЛ.

Напомним, что Джесси Лингард уже играл в «Вест Хэме» во второй части прошлого сезона, забив 9 голов в 16 матчах. В текущем чемпионате Англии на счету Лингарда 2 гола в 12 играх и 1 результативная передача.