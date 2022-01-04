Атлетико продлил контракт с Корреа

Нападающий Анхель Корреа и «Атлетико» продлили соглашение на четыре года. Теперь контракт действует до 2026 года.

26-летний футболист перешел в «Атлетико» из аргентинского «Сан Лоренсо» в декабре 2014 года.

В этом сезоне Корреа провел за мадридцев 25 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 4 голевые передачи.