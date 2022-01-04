Лидеры Ворсклы и Шерифа хотят играть в чемпионате России

Оливье и Себастьен Тилли намерены играть в российской Премьер-лиге

  • 04.01.2022 09:42
  • 1303 просмотра
  • 2 комментария
Лидеры Ворсклы и Шерифа хотят играть в чемпионате России
© ФК Ворскла. Оливье Тилль

Люксембургские полузащитники Оливье и Себастьен Тилли хотят выступать в чемпионате России.

Пока у футболистов нет конкретных предложений из РПЛ, но их представитель работает в этом направлении.

«Да, братья хотели бы снова оказаться в РПЛ, это правда. Но пока у нас нет на руках никаких конкретных предложений», - заявил представитель футболистов Ахмед Нума.

Оливье в России выступал за «Уфу», а сейчас защищает цвета полтавской «Ворсклы». Себастьян же отыграл семь игр за «Тамбов», после чего перебрался в молдавский «Шериф» Юрия Вернидуба.

Источник — Metaratings.ru

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Поручик Ржевский
    online
    Поручик Ржевский, 04.01.2022 10:17
    0
    Чемодан, вокзал...
    Какие проблемы?
    Ссылка
    joytok
    joytok, 04.01.2022 09:59
    0
    И Джерсона прихватите.)
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