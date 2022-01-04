Лидеры Ворсклы и Шерифа хотят играть в чемпионате России

Люксембургские полузащитники Оливье и Себастьен Тилли хотят выступать в чемпионате России.

Пока у футболистов нет конкретных предложений из РПЛ, но их представитель работает в этом направлении.

«Да, братья хотели бы снова оказаться в РПЛ, это правда. Но пока у нас нет на руках никаких конкретных предложений», - заявил представитель футболистов Ахмед Нума.

Оливье в России выступал за «Уфу», а сейчас защищает цвета полтавской «Ворсклы». Себастьян же отыграл семь игр за «Тамбов», после чего перебрался в молдавский «Шериф» Юрия Вернидуба.