Роман ГРИГОРЧУК: «Когда уходил из Черноморца, то надеялся на возвращение»

Новый главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук объяснил, почему после ухода из клуба в 2014 года всегда хотел вернуться в Одессу.

«Говорил тогда эти слова от искреннего сердца, ничего не преувеличивая. В ту пору в стране возникла непростая ситуация, и это стало следствием проблем в «Черноморце». Какое-то время было не до футбола. Поэтому я и уехал. Хотя тогда в чемпионате Украины было все настолько здорово, что если бы это развивалось и в дальнейшем, то не только у меня, но и у любого другого представителя клуба не возникало бы никаких мыслей по поводу каких-либо шагов.

В том «Черноморце» все члены команды очень любили Одессу, и им все нравилось. У нас тогда дела складывались хорошо - как по результату, так и по игре. Да и на стадионе была просто чудесная атмосфера. Так вот, когда, покидая одесскую команду я говорил слова своего обращения, надеялся, что вернусь в «Черноморец». Слава Богу, что сейчас все так произошло и я вернулся в свой родной клуб. Поверьте, говорю это без какого-либо преувеличения. Одесса - чудесный город, в котором я живу. В нем настоящая футбольная среда - в этом нет никаких сомнений! Я с нетерпением жду первую игру, когда мы будем на стадионе, на котором будет прекрасная атмосфера», - сказал Григорчук.