Ангелина Калинина – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник украинская теннисистка Ангелина Калинина (№52 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Мельбурне.



В стартовом поединке украинка встретится с датчанкой Кларой Таусон (№44 WTA). Матч состоится пятым запуском на корте №7 после встречи Севастова – Гарсия. Ориентировочное начало поединка в 08:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Саманты Стосур (№383 WTA) или еще одной победительницы квалификации.

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