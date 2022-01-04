Сачко стартовал с победы на челленджере в Австралии

Украинский теннисист Виталий Сачко (№244 ATP) уверенно стартовал на челленджере в Австралии.
В первом круге украинец в двух сетах обыграл местного спортсмена Патрика Фицджеральда, который попал в основу в качестве лаки-лузера.
Траралгон. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Патрик Фицджеральд (Австралия) – 6:1, 6:4
Далее по сетке 15-й сеяный Жоффре Бланкано из Франции (№235 ATP).
Источник — Sport.ua
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