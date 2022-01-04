Источник: АЕК не планирует продлевать контракт с Шаховым

Пути греческого клуба и украинского футболиста скоро разойдуться

  • 04.01.2022 03:31
  • 48 просмотров
  • 0 комментариев
Источник: АЕК не планирует продлевать контракт с Шаховым
© АЕК. Евгений Шахов

АЕК не планирует продлевать соглашение с украинцем Евгением Шаховым
 
Контракт греческого клуба с 31-летним полузащитником рассчитан до лета 2022 года, также в соглашении прописано опция продлена на один сезон, которую клуб не планирует активировать. 
 
Сообщается, что в клубе много возрастных футболистов, поэтому летом команду ждёт обновление и омоложение состава.
 
Евгений Шахов перешёл в АЕК летом 2020 года на правах свободного агента. До этого украинский футболист выступал за итальянский «Лечче». В чемпионате Греции Шахов до АЕКа выступал за ПАОК в течение трёх лет. В текущем сезоне украинец сыграл за АЕК 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

Источник — Footboom

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности