Источник: АЕК не планирует продлевать контракт с Шаховым

АЕК не планирует продлевать соглашение с украинцем Евгением Шаховым.



Контракт греческого клуба с 31-летним полузащитником рассчитан до лета 2022 года, также в соглашении прописано опция продлена на один сезон, которую клуб не планирует активировать.



Сообщается, что в клубе много возрастных футболистов, поэтому летом команду ждёт обновление и омоложение состава.



Евгений Шахов перешёл в АЕК летом 2020 года на правах свободного агента. До этого украинский футболист выступал за итальянский «Лечче». В чемпионате Греции Шахов до АЕКа выступал за ПАОК в течение трёх лет. В текущем сезоне украинец сыграл за АЕК 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.