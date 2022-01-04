Леся Цуренко – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с понедельника на вторник украинская теннисистка Леся Цуренко (№118 WTA) продолжит борьбу в квалификации турнира WTA 250 в Мельбурне.
В финале отбора украинка встретится с Александрой Саснович из Беларуси (№107 WTA). Матч состоится вторым запуском на корте №12 после встречи Алена Большова-Задойнова – Линь Чжу. Ориентировочное время начала поединка – 03:30 по Киеву.
Ранее теннисистки провели четыре матча, счет ничейный.
Источник — Sport.ua
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