Леся Цуренко – Александра Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с понедельника на вторник украинская теннисистка Леся Цуренко (№118 WTA) продолжит борьбу в квалификации турнира WTA 250 в Мельбурне.



В финале отбора украинка встретится с Александрой Саснович из Беларуси (№107 WTA). Матч состоится вторым запуском на корте №12 после встречи Алена Большова-Задойнова – Линь Чжу. Ориентировочное время начала поединка – 03:30 по Киеву.



Ранее теннисистки провели четыре матча, счет ничейный.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА