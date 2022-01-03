Украинский вратарь Акжайыка стал свободным агентом

34-летний украинский голкипер казахского «Акжайыка» Сергей Литовченко рассказал, что у него завершился срок соглашения с клубом, который возглавляет украинский специалист Владимир Мазяр.

«Я сейчас свободный агент, поскольку в Казахстане контракт подписывается до окончания сезона. Что касается возможности остаться в «Акжайыке», то сейчас ничего не могу сказать, поскольку нет пока информации от руководства клуба.

С Мазяром не созванивались. Я сейчас рассматриваю разные варианты, также не исключено, что продолжу выступать в чемпионате Казахстана и в дальнейшем», — рассказал Литовченко.

В минувшем сезоне Литовченко провел за «Акжайык» 19 матчей во всех турнирах, где пропустил 22 мяча, 5 раз оставив свои ворота в неприкосновенности. «Акжайык» занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €150 тысяч.