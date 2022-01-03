Украинский вратарь Акжайыка стал свободным агентом

Сергей Литовченко еще не знает, где продолжит карьеру

  • 03.01.2022 22:46
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Украинский вратарь Акжайыка стал свободным агентом
© kazfootball.kz. Сергей Литовченко

34-летний украинский голкипер казахского «Акжайыка» Сергей Литовченко рассказал, что у него завершился срок соглашения с клубом, который возглавляет украинский специалист Владимир Мазяр.

«Я сейчас свободный агент, поскольку в Казахстане контракт подписывается до окончания сезона. Что касается возможности остаться в «Акжайыке», то сейчас ничего не могу сказать, поскольку нет пока информации от руководства клуба.

С Мазяром не созванивались. Я сейчас рассматриваю разные варианты, также не исключено, что продолжу выступать в чемпионате Казахстана и в дальнейшем», — рассказал Литовченко.

В минувшем сезоне Литовченко провел за «Акжайык» 19 матчей во всех турнирах, где пропустил 22 мяча, 5 раз оставив свои ворота в неприкосновенности. «Акжайык» занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €150 тысяч.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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