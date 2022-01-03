ВИДЕО. Цыганков исполнил мечту юного сына погибшего полицейского

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков принял участие в благотворительной акции и исполнил мечту сына погибшего полицейского.
По приглашению Патрульной полиции Киева Виктор посетил детей, родители которых работали правоохранителями и погибли во время исполнения служебных обязанностей.
Правоохранители пригласили школьника в столичное управление, где неожиданностью для него стала встреча с Виктором Цыганковым. Футболист поздравил маленького фаната с Новым годом и подарил футболку со своим автографом. Подарки получили и другие дети, отцы которых погибли во время исполнения служебных обязанностей.
9-летний Даниил ранее рассказал, что мечтает получить футболку с автографом своего кумира – игрока футбольного клуба «Динамо» и сборной Украины Виктора Цыганкова. Полицейские выяснили, что школьник уже два года занимается футболом и мечтает быть настоящим чемпионом.
Столичные полицейские решили осуществить мечту Даниила и не просто подарить ему футболку с автографом, но и познакомить его со звездой украинского футбола Виктором Цыганковым.
Мальчик был приятно удивлен неожиданной встречей и с интересом расспрашивал футболиста о его карьере. Виктор с удовольствием пообщался с малышом и подарил ему футболку с автографом. Даниил пообещал стать футбольным чемпионом, как и его кумир.
Источник — Національна поліція
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