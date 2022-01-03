ВИДЕО. Цыганков исполнил мечту юного сына погибшего полицейского

Полузащитник киевского «Динамо» принял участие в благотворительной акции

  • 03.01.2022 22:25
  • 2378 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Цыганков исполнил мечту юного сына погибшего полицейского
© kyiv.npu.gov.ua. Виктор Цыганков и Даниил

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков принял участие в благотворительной акции и исполнил мечту сына погибшего полицейского.

По приглашению Патрульной полиции Киева Виктор посетил детей, родители которых работали правоохранителями и погибли во время исполнения служебных обязанностей.

Правоохранители пригласили школьника в столичное управление, где неожиданностью для него стала встреча с Виктором Цыганковым. Футболист поздравил маленького фаната с Новым годом и подарил футболку со своим автографом. Подарки получили и другие дети, отцы которых погибли во время исполнения служебных обязанностей.

9-летний Даниил ранее рассказал, что мечтает получить футболку с автографом своего кумира – игрока футбольного клуба «Динамо» и сборной Украины Виктора Цыганкова. Полицейские выяснили, что школьник уже два года занимается футболом и мечтает быть настоящим чемпионом.

Столичные полицейские решили осуществить мечту Даниила и не просто подарить ему футболку с автографом, но и познакомить его со звездой украинского футбола Виктором Цыганковым.

Мальчик был приятно удивлен неожиданной встречей и с интересом расспрашивал футболиста о его карьере. Виктор с удовольствием пообщался с малышом и подарил ему футболку с автографом. Даниил пообещал стать футбольным чемпионом, как и его кумир.

Источник — Національна поліція

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 03.01.2022 23:41
    0
    Вот тут мило.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности