Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Михаил Мудрик посетил тренировочное занятие Академии футбола «Металлист».
Визит звездного игрока стал уже традиционным. Мудрик является воспитанником академии харьковского клуба. Михаил принял участие в тренировке команды «Металлист» 2006 года рождения.
В текущем сезоне УПЛ Мудрик сыграл за «Шахтер» в УПЛ 11 матчей и забил 2 гола. В его активе также 7 поединков в Лиге чемпионов и 1 игра Кубка Украины.
ФОТО. Полузащитник Шахтера Мудрик потренировался с Металлистом
Источник — ФК Металлист
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Может его обратно, деньги ж у Металлиста есть?
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