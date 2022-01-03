ФОТО. Полузащитник Шахтера Мудрик потренировался с Металлистом

Михаил традиционно посетил детско-юношескую академию харьковского клуба

  • 03.01.2022 21:15
  • 3531 просмотр
  • 5 комментариев
ФОТО. Полузащитник Шахтера Мудрик потренировался с Металлистом
© ФК Металлист Харьков

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Михаил Мудрик посетил тренировочное занятие Академии футбола «Металлист».

Визит звездного игрока стал уже традиционным. Мудрик является воспитанником академии харьковского клуба. Михаил принял участие в тренировке команды «Металлист» 2006 года рождения.

В текущем сезоне УПЛ Мудрик сыграл за «Шахтер» в УПЛ 11 матчей и забил 2 гола. В его активе также 7 поединков в Лиге чемпионов и 1 игра Кубка Украины.

ФОТО. Полузащитник Шахтера Мудрик потренировался с Металлистом

Источник — ФК Металлист

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 03.01.2022 21:29
    +6
    Молодец, что не забывает откуда.
    Может его обратно, деньги ж у Металлиста есть?
    Ссылка
    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 03.01.2022 21:30
    +5
    Вернуть бы Мудрика, Лунина, Судакова под родную эмблему....
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 03.01.2022 21:38
    0
    Потенциально может стать одним из самых успешных украинских футболистов
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 03.01.2022 21:37
    -1
    Молодец!
    Ссылка
    rus
    rus, 03.01.2022 21:28
    -2
    Ссылка
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