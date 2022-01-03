Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Михаил Мудрик посетил тренировочное занятие Академии футбола «Металлист».

Визит звездного игрока стал уже традиционным. Мудрик является воспитанником академии харьковского клуба. Михаил принял участие в тренировке команды «Металлист» 2006 года рождения.

В текущем сезоне УПЛ Мудрик сыграл за «Шахтер» в УПЛ 11 матчей и забил 2 гола. В его активе также 7 поединков в Лиге чемпионов и 1 игра Кубка Украины.

ФОТО. Полузащитник Шахтера Мудрик потренировался с Металлистом