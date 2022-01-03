БУРЯК: «Украина — фаворит в противостоянии с Шотландией. Но будет непросто»

У шотландцев сильная команда, считает специалист

  • 03.01.2022 21:02
  • 397 просмотров
  • 1 комментарий
БУРЯК: «Украина — фаворит в противостоянии с Шотландией. Но будет непросто»
© УАФ

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Леонид Буряк поделился мнением о шансах сборной Украины в противостоянии с национальной командой Шотландии в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

«Украина будет фаворитом. Но, следует помнить, что возможный следующий наш соперник в плей-офф — Австрия, которая, думаю, победит Уэльс, — очень сложный. Национальной команде непросто будет провести два поединка на выезде, однако такой уж жребий нам выпал… Что касается Шотландии, то по моим наблюдениям, это — волевая, мобильная и в целом сильная команда. Будет непросто», — считает Буряк.

Поединок против Шотландии сборная Украины проведет на выезде 24 марта.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 03.01.2022 22:15
    0
    Kharkovmetall, 03.01.2022 21:18
    50/50 шансы, Команды равные.
    Но они играют Дома.
    Ссылка
    Kharkovmetall
    Kharkovmetall, 03.01.2022 21:18
    0
    50/50 шансы, Команды равные.
    Ссылка
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