БУРЯК: «Украина — фаворит в противостоянии с Шотландией. Но будет непросто»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Леонид Буряк поделился мнением о шансах сборной Украины в противостоянии с национальной командой Шотландии в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

«Украина будет фаворитом. Но, следует помнить, что возможный следующий наш соперник в плей-офф — Австрия, которая, думаю, победит Уэльс, — очень сложный. Национальной команде непросто будет провести два поединка на выезде, однако такой уж жребий нам выпал… Что касается Шотландии, то по моим наблюдениям, это — волевая, мобильная и в целом сильная команда. Будет непросто», — считает Буряк.

Поединок против Шотландии сборная Украины проведет на выезде 24 марта.