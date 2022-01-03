Элина Свитолина – Анастасия Гасанова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с понедельника на вторник украинская теннисистка Элина Свитолина (№15 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Аделаиде.
В стартовом поединке на турнире восьмая сеяная украинка встретится с россиянкой Анастасией Гасановой (№130 WTA). Матч состоится первым запуском на центральном корте. Начало поединка в 02:30 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительницы встречи сразится против Мисаки Дои из Японии (№105 WTA) или Кристины Кучовой из Словакии (№97 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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