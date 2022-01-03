Лидер Ромы попал в ДТП в Риме

Ключевой форвард «Ромы» Тэмми Абрахам попал в ДТП сегодня по пути на тренировку команды. Автомобиль Абрахама врезался в другое авто, за рулем которого была женщина. Виновником ДТП был игрок «Ромы».
Абрахам сразу проверил состояние женщины. В итоге ни форвард, ни женщина не пострадали. Участники ДТП решили все вопросы мирно, без участия полиции.
В нынешнем сезоне на счету Абрахама 12 голов и 3 ассиста в 25 матчах за «Рому» во всех турнирах.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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