Лидер Ромы попал в ДТП в Риме

Тэмми Абрахам не пострадал

  • 03.01.2022 18:47
  • 667 просмотров
  • 0 комментариев
Лидер Ромы попал в ДТП в Риме
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тэмми Абрахам

Ключевой форвард «Ромы» Тэмми Абрахам попал в ДТП сегодня по пути на тренировку команды.  Автомобиль Абрахама врезался в другое авто, за рулем которого была женщина. Виновником ДТП был игрок «Ромы».

Абрахам сразу проверил состояние женщины. В итоге ни форвард, ни женщина не пострадали. Участники ДТП решили все вопросы мирно, без участия полиции.

В нынешнем сезоне на счету Абрахама 12 голов и 3 ассиста в 25 матчах за «Рому» во всех турнирах.

Источник — La Gazzetta dello Sport

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности