Лидер Ромы попал в ДТП в Риме

Ключевой форвард «Ромы» Тэмми Абрахам попал в ДТП сегодня по пути на тренировку команды. Автомобиль Абрахама врезался в другое авто, за рулем которого была женщина. Виновником ДТП был игрок «Ромы».

Абрахам сразу проверил состояние женщины. В итоге ни форвард, ни женщина не пострадали. Участники ДТП решили все вопросы мирно, без участия полиции.

В нынешнем сезоне на счету Абрахама 12 голов и 3 ассиста в 25 матчах за «Рому» во всех турнирах.