ФОТО. В отличной форме. Игрок Шахтера не набрал лишнего веса в отпуске

Георгий Судаков отдыхал в Доминиканской Республике

  • 03.01.2022 18:08
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ФОТО. В отличной форме. Игрок Шахтера не набрал лишнего веса в отпуске
© Instagram. Лиза Передняя и Георгий Судаков

19-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков не потерял форму за время отпуска, проведенного в Доминиканской Республике вместе со своей невестой.

Фото с отдыха, демонстрирующее отсутствие лишнего веса, футболист опубликовал в Instagram.

В текущем сезоне Судаков провел за «Шахтер» 14 матчей во всех турнирах, где забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник — Instagram

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    Face Control, 03.01.2022 19:07
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