ФОТО. В отличной форме. Игрок Шахтера не набрал лишнего веса в отпуске

19-летний украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков не потерял форму за время отпуска, проведенного в Доминиканской Республике вместе со своей невестой.

Фото с отдыха, демонстрирующее отсутствие лишнего веса, футболист опубликовал в Instagram.

В текущем сезоне Судаков провел за «Шахтер» 14 матчей во всех турнирах, где забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.