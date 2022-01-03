Олег ДУЛУБ: «Желаю Одессе вернуть былую славу»

Украинский тренер работал в «Черноморце» в 2017 году

  • 03.01.2022 17:56
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Олег ДУЛУБ: «Желаю Одессе вернуть былую славу»
© ФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб часть отпуска решил провести в Одессе, которую хорошо знает со времени своей работы в «Черноморце» в 2017 году.

«Этот город обладает необыкновенной аурой, которую я ощутил сразу же, как только появился в нем в начале осени 2017 года. Мой приезд в Одессу инициировал коллега по тренерскому штабу Александр Грановский, который предложил провести в ней новогодние дни. Я охотно согласился с его предложением, приехав в приморский город с супругой и сыном. За неделю удалось познакомиться с Одессой гораздо глубже, чем во время моей работы в «Черноморце».

Удивительный город — со своим шармом, укладами и особой атмосферой. Одесса и по части футбола всегда была особенной. Желаю ей вернуть былую славу», — отметил Дулуб.

«Львов» подготовку к весенней части сезона начнет в первой декаде января. Неделя уйдет на медосмотр и тестирование, после чего 17 января команда отправится на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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