Олег ДУЛУБ: «Желаю Одессе вернуть былую славу»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб часть отпуска решил провести в Одессе, которую хорошо знает со времени своей работы в «Черноморце» в 2017 году.

«Этот город обладает необыкновенной аурой, которую я ощутил сразу же, как только появился в нем в начале осени 2017 года. Мой приезд в Одессу инициировал коллега по тренерскому штабу Александр Грановский, который предложил провести в ней новогодние дни. Я охотно согласился с его предложением, приехав в приморский город с супругой и сыном. За неделю удалось познакомиться с Одессой гораздо глубже, чем во время моей работы в «Черноморце».

Удивительный город — со своим шармом, укладами и особой атмосферой. Одесса и по части футбола всегда была особенной. Желаю ей вернуть былую славу», — отметил Дулуб.

«Львов» подготовку к весенней части сезона начнет в первой декаде января. Неделя уйдет на медосмотр и тестирование, после чего 17 января команда отправится на учебно-тренировочный сбор в Турцию.