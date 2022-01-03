Венеция подписала хавбека Баварии

«Венеция» официально сообщила о трансфере полузащитника «Баварии» Микаэля Кюизанса. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Сумма трансфера не сообщается. Transfermarkt оценивает 22-летнего француза в 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кюизанс провел за «Баварию» всего 2 матча во всех турнирах и забил 1 гол. Прошлый сезон он провел в аренде в «Марселе», где был игроком основы.