Венеция подписала хавбека Баварии

«Венеция» официально сообщила о трансфере полузащитника «Баварии» Микаэля Кюизанса. Контракт рассчитан до лета 2025 года.
Сумма трансфера не сообщается. Transfermarkt оценивает 22-летнего француза в 5 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Кюизанс провел за «Баварию» всего 2 матча во всех турнирах и забил 1 гол. Прошлый сезон он провел в аренде в «Марселе», где был игроком основы.
Michaël Cuisance, 22, arrives from FC Bayern München.https://t.co/ZFs7njGtHQ#ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/yijGQ2ul7e— Venezia FC (@VeneziaFC_EN) January 3, 2022
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