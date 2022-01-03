ОФИЦИАЛЬНО. Аугсбург отдал 20 миллионов за 18-летнего форварда из МЛС

Рикардо Пепи продолжит карьеру в Германии

  • 03.01.2022 16:20
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ОФИЦИАЛЬНО. Аугсбург отдал 20 миллионов за 18-летнего форварда из МЛС
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рикардо Пепи

Клуб Бундеслиги «Аугсбург» официально сообщил о подписании 18-летнего форварда «Далласа» и сборной США Рикардо Пепи. Контракт рассчитан до лета 2026 года с опцией продления еще на год. Пепи будет выступать под 18-м номером.

Сумма трансфера, по информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, составила 20 миллионов евро.

К 18 годам Пепи успел провести 57 матчей и забить 16 голов в МЛС (включая плей-офф). Также на счету форварда 3 гола в 7 матчах за сборную США.

Источник — ФК Аугсбург

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