Опубликован первый рейтинг WTA в 2022. Где начинают год украинки

WTA опубликовала рейтинг теннисисток, с которым спортсменки начинают 2022 год. Первое место сохраняет Эшли Барти, которая опережает Арину Соболенко и Гарбинье Мугурусу.
Украинка Элина Свитолина начнет год на 15-й позиции. Большинство ведущих теннисисток готовятся к Austalian Open.
С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке
Украину в топ-100 представляют Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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