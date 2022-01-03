Ингулец определился с четырьмя спаррингами на сборе в Турции

С 15 по 27 января футболисты из Петрово проведут дома первый этап подготовки к весенней части сезона.

Затем подопечные Сергея Лавриненко отправятся на сбор в Турцию, где запланированы семь контрольных матчей. Пока что подписаны контракты на проведение четырех спаррингов: 30 января - с болгарским ЦСКА (София), 10 февраля - с ФК «Медзь» (Польша, Легница), 16 - с «Кривбассом» и 18 - с еще одной польской командой - «Видзев» (Лодзь).

По имеющейся информации, в составе делегации «Ингульца», которая отправится на сбор в Турцию, будет 25 футболистов, среди них и группа новичков.

Напомним, что «Ингулец» занимает в чемпионате УПЛ 14 место, набрав 13 очков и имея одну игру в запасе.