Роман ГРИГОРЧУК: «Для решения кадровых вопросов нужно какое-то время»

Наставник «Черноморца» – о формировании состава

  • 03.01.2022 01:58
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Роман ГРИГОРЧУК: «Для решения кадровых вопросов нужно какое-то время»
© ФК Черноморец. Роман Григорчук

Новый главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук рассказал о формировании состава одесской команды.

«После того, как мы полностью его сформируем и определимся, об этом будет объявлено на пресс-конференции 9 января. Ведь я только в четверг подписал контракт, а до этого в столь важном процессе все тщательно прикидывали, чтобы поставить точки над «і».

Для решения кадровых вопросов действительно нужно какое-то время, а если учесть, что сейчас идут новогодние праздники, все немного оттягивается. Поэтому о том, каким будет тренерский штаб и персонал «Черноморца» люди узнают через неделю, когда команда начнет подготовку к весенней части сезона», - сказал Григорчук.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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