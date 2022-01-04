В среду, 5 января, в городе Алькой на стадионе «Эль Коллао» состоится матч 1/16 финала Кубка Испании по футболу, в котором местный «Алькояно» примет мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.

Алькояно

Команда из Алькоя имеет за плечами 93-летнюю историю существования, но в Примере из них провела всего четыре, последним из которых является сезон 1950/51.

В данный момент «Алькояно» выступает в четвертом по силе испанском дивизионе и рассчитывает в ближайшие годы вернуться хотя бы в Сегунду. Домашний стадион клуба вмещает всего 5000 зрителей.

Именно этот клуб год назад сенсационно выбил мадридский «Реал» (2:1) из Кубка Короля, и произошло это тоже на стадии 1/16 финала. Так что «сливочные» попытаются взять реванш.

Реал Мадрид

В последнее время команда Карло Анчелотти выступает очень успешно. После 20 туров «Реал» является единоличным лидером Примеры, имея солидный гандикап над преследователями. К сожалению, 22-летний украинский вратарь Андрей Лунин к этим успехам отношения не имеет.

Несмотря на то, что на контракте в «Реале» Лунин находится уже четыре с половиной года, единственный официальный поединок за мадридский клуб он провел как раз против «Алькояно» год назад, и стал тогда антигероем встречи, пропустив два мяча. Впрочем, не исключено, что именно в предстоящем поединке Андрей получит еще один шанс проявить себя.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Реал» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.23 по линии Parimatch.

5 января, среда