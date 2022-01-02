ФОТО. Впервые почти за 30 лет. В АПЛ вернулись стоячие трибуны

Фанам разрешили болеть стоя

  • 02.01.2022 19:10
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ФОТО. Впервые почти за 30 лет. В АПЛ вернулись стоячие трибуны
© Getty Images/Global Images Ukraine

С 1 января этого года правительство Великобритании разрешило ряду команд АПЛ и Чемпионшипа вернуть на стадионы стоячие трибуны.

Давняя традиция поддерживать свою команду стоя исчезла в элитном дивизионе в 1994 году, когда после ряда трагических инцидентов были разрешены только традиционные сидячие места.

Первым матчем со стоячими трибунами стал поединок «Челси» - «Ливерпуль».

Кроме того, подобные трибуны разрешили использовать «Тоттенхэму», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Источник — Sport.ua

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