ФОТО. Впервые почти за 30 лет. В АПЛ вернулись стоячие трибуны

С 1 января этого года правительство Великобритании разрешило ряду команд АПЛ и Чемпионшипа вернуть на стадионы стоячие трибуны.

Давняя традиция поддерживать свою команду стоя исчезла в элитном дивизионе в 1994 году, когда после ряда трагических инцидентов были разрешены только традиционные сидячие места.

Первым матчем со стоячими трибунами стал поединок «Челси» - «Ливерпуль».

Кроме того, подобные трибуны разрешили использовать «Тоттенхэму», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».