ВИДЕО. Сколько зарабатывает Ярмоленко? Богатая жизнь Андрея

Андрей Ярмоленко! Один из самых больших трансферов современного «Динамо». Один из самых талантливых и лучших игроков сборной Украины своего поколения, который никак не может получить стабильное место в основе «Вест Хема». Насколько шикарная жизнь у бывшего динамовца Ярмоленко, сколько зарабатывает, как живет и на что тратит украинский вингер?