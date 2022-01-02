ВИДЕО. Сколько зарабатывает Ярмоленко? Богатая жизнь Андрея

Андрей Ярмоленко! Один из самых больших трансферов современного «Динамо». Один из самых талантливых и лучших игроков сборной Украины своего поколения, который никак не может получить стабильное место в основе «Вест Хема». Насколько шикарная жизнь у бывшего динамовца Ярмоленко, сколько зарабатывает, как живет и на что тратит украинский вингер?
Источник — YouTube
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