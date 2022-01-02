Сергей ПАЛКИН: «Как никогда хочется, чтобы Шахтер выиграл УПЛ»

В минувшем сезоне «Шахтер» не сумел выиграть чемпионат и Кубок Украины, поэтому генеральный директор Сергей Палкин рассчитывает, что клуб исправит ситуацию в этом году.

– Что вы себе пожелаете в 2022 году?

– Чтобы мы выиграли чемпионат Украины – как никогда хочется выиграть. Я хочу пожелать себе на этот год такой подарок. Естественно, чтобы показали хороший футбол в групповом раунде Лиги чемпионов следующего сезона.

На перерыв команда ушла лидером, опережая «Динамо» на 2 очка.