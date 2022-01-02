Сергей ПАЛКИН: «Как никогда хочется, чтобы Шахтер выиграл УПЛ»

Генеральный директор рассчитывает вернуть титул

  • 02.01.2022 15:35
  • 1216 просмотров
  • 4 комментария
Сергей ПАЛКИН: «Как никогда хочется, чтобы Шахтер выиграл УПЛ»
© shakhtar.com

В минувшем сезоне «Шахтер» не сумел выиграть чемпионат и Кубок Украины, поэтому генеральный директор Сергей Палкин рассчитывает, что клуб исправит ситуацию в этом году.

– Что вы себе пожелаете в 2022 году?
– Чтобы мы выиграли чемпионат Украины – как никогда хочется выиграть. Я хочу пожелать себе на этот год такой подарок. Естественно, чтобы показали хороший футбол в групповом раунде Лиги чемпионов следующего сезона.

На перерыв команда ушла лидером, опережая «Динамо» на 2 очка.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    maxno
    maxno, 02.01.2022 16:30
    +4
    ХОТЕТЬ НЕ ВРЕДНО.
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    Сергей Журавко
    Сергей Журавко, 02.01.2022 16:46
    +3
    Чтобы успешно сыграть в групповом раунде,туда надо ещё попасть.
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    Kovalchuk
    Kovalchuk, 02.01.2022 16:52
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    Хочется чтобы свалили с Киева
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    Robert Monroe
    Robert Monroe, 02.01.2022 16:05
    +2
    Та всі помітили) Шахтар взагалі хоч раз витрачав стільки грошей за одне трансферне вікно?
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