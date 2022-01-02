ВИДЕО. Новая зарплата Миколенко, нокаут от Ортиса, ставим на Челси

1. Ортис нокаутировал Мартина
2. Стало известно, сколько Миколенко будет зарабатывать в Эвертоне
3. Клопп заразился коронавирусом и пропустит матч с Челси
4. Прогноз на матч Челси – Ливерпуль
Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.