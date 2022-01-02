Металлург первые спарринги проведет в феврале

20 января запорожские футболисты возобновят подготовку ко второй части сезона.

Подопечные Владимира Микитина первые контрольные матчи в новом году проведут в феврале перед отъездом на заключительный этап подготовки в Турцию.

Четвертого февраля они сыграют с «Горняком-Спорт», 12 - с «ВПК-Агро»,15 - со «Скоруком» и 18 - с «Ярудом». Также ведутся переговоры, чтобы 8 февраля состоялся спарринг с «Кремнем».

Именно после этих поединков в «Металлурге» собираются определиться с 2-3 новичками, которые усилят команду весной.

Напомним, что пока «Металлург» уверенно лидирует в группе «Б» Второй лиги, набрав 45 очков и имея игру в запасе.