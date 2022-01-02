Виктор ЛЕОНЕНКО: «Супряга? Слабых даже не хочу опускать вниз»

Специалист – о форварде «Динамо»

  • 02.01.2022 11:19
  • 1207 просмотров
  • 5 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Супряга? Слабых даже не хочу опускать вниз»
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мыслями о Владиславе Супряге.

«Я слабых даже не хочу опускать вниз. Знаю, что меня слушают и прислушиваются. Если я скажу, что Супряга – хрень, то он уже никогда не заиграет», - сказал Леоненко.

Отметим, что в этом сезоне Супряга провел 6 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями в них не отличался.

Источник — Пряма червона

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    turist86
    turist86, 02.01.2022 11:41 (изменен)
    +9
    спорт.юа , закусывать надо
    31.12
    https://sport.ua/news/568456-leonenko-esli-skazhu-chto-supryaga-hren-to-on-
    uzhe-nikogda-ne-zaigraet
    ЛЕОНЕНКО: «Если скажу, что Супряга – хрень, то он уже никогда не заиграет»
    2.01
    ЛЕОНЕНКО: «Если скажу, что Супряга – хрень, то он уже никогда не заиграет»
    Ссылка
    vittroy
    vittroy, 02.01.2022 11:43
    +6
    і скільки разів Ви це хочете повторювати？Чи Ви там кінчаєте від цієї статті？
    Ссылка
    rosti79
    rosti79, 02.01.2022 11:40
    +3
    да было это уже
    Ссылка
    Alexander Киев
    Alexander Киев, 02.01.2022 12:25
    0
    Не только Супряга, но и всё дынама - хрінь (с)
    Тут нельзя не согласиться
    Ссылка
    FunnyCat___
    FunnyCat___, 02.01.2022 12:01
    -1
    В чем прикол, цитировать эту ханыгу?
    Можно ещё интервью у алкаша Феди Calma взять
    Его мнение тоже всем « важно» и « интересно»
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности