Виктор ЛЕОНЕНКО: «Супряга? Слабых даже не хочу опускать вниз»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мыслями о Владиславе Супряге.

«Я слабых даже не хочу опускать вниз. Знаю, что меня слушают и прислушиваются. Если я скажу, что Супряга – хрень, то он уже никогда не заиграет», - сказал Леоненко.

Отметим, что в этом сезоне Супряга провел 6 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями в них не отличался.