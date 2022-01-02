Виктор ЛЕОНЕНКО: «Супряга? Слабых даже не хочу опускать вниз»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко поделился мыслями о Владиславе Супряге.
«Я слабых даже не хочу опускать вниз. Знаю, что меня слушают и прислушиваются. Если я скажу, что Супряга – хрень, то он уже никогда не заиграет», - сказал Леоненко.
Отметим, что в этом сезоне Супряга провел 6 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями в них не отличался.
Источник — Пряма червона
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https://sport.ua/news/568456-leonenko-esli-skazhu-chto-supryaga-hren-to-on-
uzhe-nikogda-ne-zaigraet
ЛЕОНЕНКО: «Если скажу, что Супряга – хрень, то он уже никогда не заиграет»
2.01
ЛЕОНЕНКО: «Если скажу, что Супряга – хрень, то он уже никогда не заиграет»
Тут нельзя не согласиться
Можно ещё интервью у алкаша Феди Calma взять
Его мнение тоже всем « важно» и « интересно»
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