Экс-хавбек Зари перешел в Гуарани

25-летний бывший полузащитник «Зари» Силас подписал контракт с бразильским клубом «Гуарани».
Договор рассчитан на один год, другие подробности сделки не раскрываются.
С марта минувшего года Силас выступал за другую бразильскую команду «Сентро Спортиво Алагоано», где провел 29 матчей и записал на свой счет 1 гол и 1 ассист.
Напомним, на контракте в «Заре» Силас был с 2017 по 2020 годы. За луганскую команду провел 60 матчей, забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Источник — ФК Гуарани
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