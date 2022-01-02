Экс-хавбек Зари перешел в Гуарани

25-летний бывший полузащитник «Зари» Силас подписал контракт с бразильским клубом «Гуарани».

Договор рассчитан на один год, другие подробности сделки не раскрываются.

С марта минувшего года Силас выступал за другую бразильскую команду «Сентро Спортиво Алагоано», где провел 29 матчей и записал на свой счет 1 гол и 1 ассист.

Напомним, на контракте в «Заре» Силас был с 2017 по 2020 годы. За луганскую команду провел 60 матчей, забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи.