Ужгород запланировал сбор в Венгрии

С 20 по 30 января «горожане» проведут в Ужгороде первый этап подготовки к весенней части сезона.
Он завершится контрольным матчем с второлиговым «Мункачем», который состоится 29 января. На 2 февраля запланирован выезд закарпатцев на второй сбор, который пройдет в венгерском городе Кишварда, где они сыграют три спарринга с местными командами.
Главный тренер Богдан Блавацкий собирается доукомплектовать состав сразу десятью новичками. Сейчас с потенциальными новобранцами ведутся переговоры, среди которых есть и игроки ранее выступавшие за «Минай».
Напомним, что пока «Ужгород» занимает 15 место в Первой лиге, набрав 16 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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