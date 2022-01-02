Ужгород запланировал сбор в Венгрии

С 20 по 30 января «горожане» проведут в Ужгороде первый этап подготовки к весенней части сезона.

Он завершится контрольным матчем с второлиговым «Мункачем», который состоится 29 января. На 2 февраля запланирован выезд закарпатцев на второй сбор, который пройдет в венгерском городе Кишварда, где они сыграют три спарринга с местными командами.

Главный тренер Богдан Блавацкий собирается доукомплектовать состав сразу десятью новичками. Сейчас с потенциальными новобранцами ведутся переговоры, среди которых есть и игроки ранее выступавшие за «Минай».

Напомним, что пока «Ужгород» занимает 15 место в Первой лиге, набрав 16 очков.