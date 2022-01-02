Украинский шоумен: «К Луческу у меня предвзятое отношение»

Украинский телеведущий Сергей Притула рассказал о своем отношении к главному тренеру киевского «Динамо» Мирче Луческу.

«Чемпионство «Динамо» не может быть индульгенцией поведению тренера киевского «Динамо», которое он проявлял в отношении «Динамо», Валерия Лобановского, Украины как государства. Вся та риторика за время его пребывания в России, она немножко на голову не налазит. И разделять эти вещи я считаю несколько неправильным. Но я не являюсь владельцем клуба «Динамо» Киев. Пожалуй, Суркисам виднее, что делать с «Динамо».

Я четко разделяю некоторые вещи. Я рад, если тренерский талант Мирчи помогает «Динамо» достигать каких-то новых высот. Потому что, когда в пяти матчах в Лиге чемпионов команда забивает один мяч, а пропускает больше, чем может вынести, – то это четко подчеркивает талант тренера. Команда покорила новые вершины. Хорошо, есть какие-то успехи тренерские. Но это не значит, что стоит закрывать глаза на ту дичь, которую он себе позволял, рассказывать, что Украина и Россия один народ для него. Поэтому у меня к нему остается достаточно предвзятое отношение».