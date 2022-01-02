Вадим ЕВТУШЕНКО: «По себе знаю, что значит играть на Британских островах»

Украинский тренер Вадим Евтушенко поделился мнением о предстоящем матче сборной Украины против Шотландии в плей-офф квалификации ЧМ-2022 и поединках Лиги наций.

«Нужно понимать, что жеребьевка могла быть лучше и хуже. Но получилось то, что получилось. Соперники ниже нас по рейтингу, но по себе знаю, что значить играть на Британских островах. Это будут очень сложные противостояния. Поэтому шансы я расцениваю, как 50 на 50.

Для сборной Украины матч или матчи состоятся в марте, в неудобное для нас время. Однако в современном футболе к этому апеллировать не стоит, поскольку сейчас по сравнению с моим временем, команды готовятся на великолепных полях. Верю, что сборная Украины к стыковым поединкам подойдет в хорошем состоянии. Тем более, что много наших исполнителей выступают за рубежом, где чемпионаты будут в самом разгаре.

Лига наций? Снова-таки, в Британии будут непростые поединки, да и с армянами не всегда все было просто. Прошедший отборочный цикл показал, что сборная Армении в начале пути даже лидировала в своей группе в компании Германии, Северной Македонии, Румынии, Исландии.

Любая игра сейчас будет сложной, поэтому к ней нужно готовиться с максимальной концентрацией. И не нужно строить какую-то турнирную стратегию, тем более что в июне впервые пройдет сразу четыре матча за короткий период времени. Поэтому, как все это будет выглядеть, мне сказать сложно. Необходима будет ротация, соответственно, и больший выбор исполнителей, которые должны понимать, что нужно не просто играть, а играть на победу. Я так думаю. Верю, что у нас есть такая группа игроков, которые стучатся в двери главной команды страны».