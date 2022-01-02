Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин добьется успеха в своей карьере»

Главный тренер «Реала» прокомментировал вратарскую позицию в мадридском клубе

  • 02.01.2022 02:57
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин добьется успеха в своей карьере»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему украинский вратарь Андрей Лунин не получает игрового времени.

«Я считаю, что Куртуа может играть (в матче против «Хетафе» 2 января – прим.), у него не было никаких симптомов, и когда он сдал положительный результат, он смог немного поработать дома.

У Лунина не было игрового времени просто потому, что перед ним лучший вратарь в мире. Я понимаю это, он понимает это, и все это понимают. У него (Лунина – прим.) много качеств, он вратарь, который добьется успеха в своей карьере».

Отметим, что Лунин перешел в «Реал» в 2018 году и провел всего один матч за основной состав «галактикос» в Кубке Испании.

Источник — AS

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