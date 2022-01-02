Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин добьется успеха в своей карьере»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему украинский вратарь Андрей Лунин не получает игрового времени.

«Я считаю, что Куртуа может играть (в матче против «Хетафе» 2 января – прим.), у него не было никаких симптомов, и когда он сдал положительный результат, он смог немного поработать дома.

У Лунина не было игрового времени просто потому, что перед ним лучший вратарь в мире. Я понимаю это, он понимает это, и все это понимают. У него (Лунина – прим.) много качеств, он вратарь, который добьется успеха в своей карьере».

Отметим, что Лунин перешел в «Реал» в 2018 году и провел всего один матч за основной состав «галактикос» в Кубке Испании.