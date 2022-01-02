Месут Озил собирается купить турецкий клуб

Немецкий футболист может приобрести команду третьей лиги

  • 02.01.2022 02:21
  • 176 просмотров
  • 0 комментариев
Месут Озил собирается купить турецкий клуб
© Bild. Месут Озил

Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил может приобрести турецкий клуб. Сообщается, что немецкий футболист заинтересован в покупке «Корума», который выступает в третьей лиге чемпионата Турции.

Президент «Корума» Фатих Озджан на пресс-конференции подал в отставку и при этом отметил: «Всемирно известный игрок из Турции заинтересован в покупке клуба». Несколько источников подтвердили, что этим игроком является Месут Озил.

Сумма сделки может составить около 1,3 млн. евро.

Источник — Bild

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности