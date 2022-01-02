Месут Озил собирается купить турецкий клуб

Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил может приобрести турецкий клуб. Сообщается, что немецкий футболист заинтересован в покупке «Корума», который выступает в третьей лиге чемпионата Турции.

Президент «Корума» Фатих Озджан на пресс-конференции подал в отставку и при этом отметил: «Всемирно известный игрок из Турции заинтересован в покупке клуба». Несколько источников подтвердили, что этим игроком является Месут Озил.

Сумма сделки может составить около 1,3 млн. евро.