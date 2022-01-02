Громким трансфером отметился английский «Эвертон». 22-летний защитник национальной сборной Украины Виталий Миколенко заключил полноценный контракт с «ирисками» до лета 2026 года.

По данным Transfermarkt, стоимость трансфера составила 23,5 млн евро. Трансфер Миколенко вошел в тройку самых дорогих продаж в истории «Динамо» Киев.

Воспитанник структуры киевского «Динамо» дебютировал за основную команду летом 2017 года. За все время он сыграл за клуб 132 матча, забил 7 голов и отдал 20 голевых передач. Также в активе 22-летнего футболиста 21 матч в составе сборной Украины.

Самый дорогим исходящим трансфером «Динамо» стала продажа Андрея Ярмоленко в «Боруссию» Д в 2017 году за 25 млн евро.

На второй позиции в списке прибыльных числится трансфер Андрея Шевченко в «Милан» в 1999 году за 23.9 млн евро.

Самые дорогие исходящие трансферы киевского «Динамо»