Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин с женой Анастасией ожидают пополнения в семье.

Футболист в соцсети Instagram разместил поздравление с Новым годом и фотографию с беременной супругой. Это будет первый ребенок для пары.

Андрей Лунин: «С Новым Годом 2022. Желаем всего наилучшего в новом году! Будьте рядом с любимыми, будьте счастливы и здоровы! Мы двигаемся в новый год уже втроем. Это самый лучший подарок. Ждем тебя, малыш. Люблю тебя, Анастасия. Ты у меня сильная и самая лучшая».

ФОТО. Ждут первенца. Лунин с женой ожидают пополнение в семье