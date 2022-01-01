ФОТО. Ждут первенца. Лунин с женой ожидают пополнение в семье

Футболист в соцсети Instagram разместил фотографию с беременной супругой

  • 01.01.2022 22:50
  • 1290 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Ждут первенца. Лунин с женой ожидают пополнение в семье
© Instagram. Андрей Лунин с супругой

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин с женой Анастасией ожидают пополнения в семье.

Футболист в соцсети Instagram разместил поздравление с Новым годом и фотографию с беременной супругой. Это будет первый ребенок для пары.

Андрей Лунин: «С Новым Годом 2022. Желаем всего наилучшего в новом году! Будьте рядом с любимыми, будьте счастливы и здоровы! Мы двигаемся в новый год уже втроем. Это самый лучший подарок. Ждем тебя, малыш. Люблю тебя, Анастасия. Ты у меня сильная и самая лучшая».

ФОТО. Ждут первенца. Лунин с женой ожидают пополнение в семье

Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Михаил Олехнович
    online
    Михаил Олехнович, 01.01.2022 23:20
    0
    Красивая пара! Ребенок- это всегда счастье!
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