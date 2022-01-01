Журналисты заметили наставника «Динамо» Мирча Луческу и его жену, когда те посещали одну из частных клиник в Румынии.

Тренер с супругой не забыли купить подарки для своих близких, но в приоритете было другое. Румынские журналисты предполагает, что у Мирчи Луческу есть проблемы со здоровьем. Пока другие готовились к Новому году, знаменитый тренер и Нели Луческу беспокоились о своем здоровье.

Луческу и его супруга, входя в клинику, были одеты тепло, закрывали лица масками и явно не хотели, чтобы их узнали местные журналисты. Только после входа в клинику румынские папарацци сумели различить лица.

Проблемы со здоровьем? Луческу заметили в одной из частных клиник Румынии