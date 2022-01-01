Клопп заразился коронавирусом и пропустит матч с Челси

Наставник «Ливерпуля» не сможет руководить командой в важном матче АПЛ

  • 01.01.2022 16:34
  • 135 просмотров
  • 1 комментарий
Клопп заразился коронавирусом и пропустит матч с Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заразился коронавирусом.

Немецкий специалист точно пропустит матч 21 тура АПЛ против «Челси», который пройдет в рамках 21-го тура Премьер-лиги.

Клопп сдал сомнительный тест, который расценен как положительный. Также у тренера проявились легкие симптомы заболевания. Он изолировался.

Руководить «Ливерпулем» во время игры на «Стэмфорд Бридж» будет ассистент Клоппа Пеп Линдерс.

Напомним, матч «Челси» – «Ливерпуль» состоится 2 января.

Источник — ФК Ливерпуль

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    cucumber
    cucumber, 01.01.2022 16:42
    0
    сколько Клопп вакцин себе уколол и какие именно есть инфа?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности