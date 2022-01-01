Клопп заразился коронавирусом и пропустит матч с Челси

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заразился коронавирусом.

Немецкий специалист точно пропустит матч 21 тура АПЛ против «Челси», который пройдет в рамках 21-го тура Премьер-лиги.

Клопп сдал сомнительный тест, который расценен как положительный. Также у тренера проявились легкие симптомы заболевания. Он изолировался.

Руководить «Ливерпулем» во время игры на «Стэмфорд Бридж» будет ассистент Клоппа Пеп Линдерс.

Напомним, матч «Челси» – «Ливерпуль» состоится 2 января.