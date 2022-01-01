Свитолина и Бондаренко узнали соперниц на турнире в Аделаиде

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заявлена восьмой сеяной в основной сетке турнира WTA500 в австралийской Аделаиде.
В первом круге Элина встретится с представительницей России Анастасией Гасановой (№130 WTA).
В свою очередь Катерина Бондаренко, занимающая 207-е место в рейтинге, в первом круге квалификации сыграет против второй сеяной Анны-Лены Фридсам из Германии (№140 WTA).
Отметим, что Свитолина завершила минувший сезон на 15-й строчке мирового рейтинга.
Источник — Большой теннис Украины
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