Буковина не выплачивает зарплату игрокам и тренерам с октября

Клуб остался без президента

  • 01.01.2022 13:55
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Буковина не выплачивает зарплату игрокам и тренерам с октября
© ФК Буковина

Весеннюю часть сезона второлиговая «Буковина» начнет с новым руководителем клуба.

31 декабря сложил свои полномочия президент «Буковины» Вадим Заяц, занимавший эту должность с 2019 года.

Его управление клубом запомнилось чехардой на тренерском мостике черновицкой команды.

Вадим Заяц ушел, но долги ФК «Буковина» остаются, в частности, футболисты и тренерский состав получали зарплату в последний раз лишь в начале октября.

Напомним, что «Буковина» занимает девятое место в группе «А» Второй лиги, набрав 23 очка.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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