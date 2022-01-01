Буковина не выплачивает зарплату игрокам и тренерам с октября

Весеннюю часть сезона второлиговая «Буковина» начнет с новым руководителем клуба.
31 декабря сложил свои полномочия президент «Буковины» Вадим Заяц, занимавший эту должность с 2019 года.
Его управление клубом запомнилось чехардой на тренерском мостике черновицкой команды.
Вадим Заяц ушел, но долги ФК «Буковина» остаются, в частности, футболисты и тренерский состав получали зарплату в последний раз лишь в начале октября.
Напомним, что «Буковина» занимает девятое место в группе «А» Второй лиги, набрав 23 очка.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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