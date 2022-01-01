Юрген КЛОПП: «У нас три новых случая заражения в команде»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил о трех случаях заражения коронавирусом среди игроков.
«У нас три новых случая заражения в команде и еще несколько среди персонала.
Ситуация не очень классная. Не могу говорить, о ком именно идет речь, но послезавтра все станет достаточно очевидно», - сказал Клопп.
Напомним, в воскресенье, 2 января, «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Челси» в рамках 21-го тура АПЛ.
Источник — This Is Anfield
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