ВИДЕО. Динамовские легенды поздравляют с новогодними праздниками

Символы Динамо 70-х Леонид Буряк и 80-х Александр Заваров приобщились к поздравлениям в новогодними праздниками.
Источник — ФК Динамо Киев
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Символы Динамо 70-х Леонид Буряк и 80-х Александр Заваров приобщились к поздравлениям в новогодними праздниками.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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