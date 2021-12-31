19-й тур
Валенсия
1 : 2
Эспаньол
31.12.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Валенсия проиграла Эспаньолу в последнем матче календарного года

«Летучие мыши» забили первыми, но в итоге уступили

  • 31.12.2021 19:59
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Валенсия проиграла Эспаньолу в последнем матче календарного года
© ФК Валенсия

В пятницу состоялся перенесенный матч 19-го тура Ла Лиги.
 
«Валенсия» в домашних стенах первой открыла счет во встрече с «Эспаньолом», но в итоге проиграла.
 
Команды занимают места в топ-10, коллектив из Барселоны приблизился к сегодняшним соперника мна расстояние в 2 очка.
 
Чемпионат Испании. 19-й тур

«Валенсия» – «Эспаньол» – 1:2
Голы: 1:0 – 51 Альдерете, 1:1 – 83, пенальти де Томас, 1:2 – 88 Пуадо.
 
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Источник — Sport.ua

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