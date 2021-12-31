Клаудио РАНЬЕРИ: «Важно, чтобы все игроки были привиты»

Главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери считает, что футболисты обязаны пройти вакцинацию:
«Я думаю, важно, чтобы все игроки были привиты, потому что мы играем каждые три дня и встречаемся со многими игроками. Вакцина – это важно, потому что если кто-то заразится, у привитого процесс замедляется, а для непривитого это большой риск.
Конечно, я должен уважать всех, но нужно понимать, что мы проводим время вместе, и если кто-то заболеет, он может заразить остальных, поэтому важно, чтобы все были вакцинированы».
Источник — The Athletic
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