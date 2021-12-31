Стали известны все соперники Металлиста на первом сборе

Третьим соперником «Металлиста» на первом турецком сборе станет «Варта» из Познани. Встреча состоится 27 января.

После 19 туров польской Экстраклясы «Варта» находится в зоне вылета, занимая 16-е место из 18 (сразу за ней расположился действующий чемпион варшавская «Легия»).

24 января соперником харьковчан станет «Слован» Либерец (9-е место чемпионата Чехии), а на 26 января у команды Александра Кучера запланирован спарринг с «Радомяком» из Радома (4-е место чемпионата Польши).

«Металлист» уверенно лидирует в Первой лиге, опережая ближайшего преследователя, «Кривбасс», на 11 очков.