Евгений ПАСТ: «Меня в Днепре-1 все устраивает»

Голкипер «Днепра-1» – о возможном переходе в «Черноморец»

  • 31.12.2021 03:45
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Евгений ПАСТ: «Меня в Днепре-1 все устраивает»
© СК Днепр-1. Евгений Паст

Вратарь «Днепра-1» Евгений Паст прокомментировал возможный переход в одесский «Черноморец».

«Я только сегодня вернулся в Одессу из Днепра, где у меня были дела. У меня действующий контракт с «Днепром-1» еще на 1,5 года. Меня всё там устраивает.

Что касается якобы моего перехода в «Черноморец», то это слухи от людей, которые связали сегодняшнее появление у руля Романа Григорчука, под руководством которого я провел несколько хороших сезонов в одесской команде, с моим именем. Хотя непонятно, для чего это делается», - отметил Паст.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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