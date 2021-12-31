ВПК-Агро не смог договориться с капитаном о новом контракте

Сергей Палюх вскоре может получить статус свободного агента

  • 31.12.2021 03:21
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ВПК-Агро не смог договориться с капитаном о новом контракте
© ФК ВПК-Агро

Один из аутсайдеров Первой лиги может потерять еще одного важного игрока.

Капитан «ВПК-Агро» Сергей Палюх еще до нового года может получить статус свободного агента. Соглашение центрального защитника с клубом истекает 30 декабря, предложение о новом контракте он до сих пор не принял.

Палюх, которому 2 января исполнится 26 лет, перешел в «ВПК-Агро» в начале этого года из «Агробизнеса». В нынешнем сезоне Первой лиги провел 15 матчей. На профессиональном уровне футболист поиграл также за канувший в Лету «Днепр».

«ВПК-Агро» занимает 14-е место в Первой лиге. По итогам прошлого сезона команда была десятой.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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